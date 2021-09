Primark belooft minder vervuilende kleren tegen 2030

Kledingketen Primark belooft om kleren op duurzamere wijze te zullen fabriceren tegen 2030. Dat heeft moederconcern Associated British Foods woensdag bekendgemaakt, na steeds luidere kritiek op de textielsector omwille van de vervuiling die de sector veroorzaakt. Primark verbindt zich er onder meer toe om “alle kleding te fabriceren uit gerecycleerde materialen of meer duurzame grondstoffen” en om “de CO2-uitstoot in de volledige waardeketen met de helft terug te dringen” tegen 2030.