Wrakingsverzoek van advocate hoofdverdachte Ridouan Taghi afgewezen: Marengo-proces kan hervatten

Het wrakingsverzoek dat Inez Weski, de advocate van hoofdverdachte Ridouan Taghi, dinsdag heeft ingediend in het Marengo-proces, werd afgewezen. Het beruchte proces tegen de onderwereldkoning kan dus voortgezet worden met dezelfde rechters.

Inez Weski ging over tot het wrakingsverzoek van de rechtbank, omdat ze de rechters “vooringenomenheid en partijdigheid” verweet. Alles draaide rond een presentatie die ze op de zitting wilde geven rond Whatsapp-berichten van kroongetuige Nabil B.

De berichtjes waar het over gaat, werden gevonden op een iPhone die Nabil B. stiekem in zijn cel heeft gehad. De hele dag was er veel te doen over die berichten, omdat ze officieel nog niet aan het dossier zijn toegevoegd. De rechtbank kreeg er dus nog geen formele kennis van, terwijl het Algemeen Dagblad wel al duizenden berichten kon inlezen en er uitgebreid uit citeerde. Uit de berichten blijkt dat Nabil B. zichzelf en zijn familie probeerde te verrijken door een deal met het Openbaar Ministerie te sluiten. Hij schrijft ook letterlijk: “Ik ben een boef en zal dat altijd blijven.”

De advocate van Taghi wilde ook openbaar tijdens de zitting uit de berichten citeren, omdat ze mogelijk de betrouwbaarheid van de kroongetuige kunnen onderuithalen. Maar de rechtbank verhinderde Inez Weski om daar een presentatie over te geven. De advocate besloot daarom een wrakingsverzoek in te dienen. Het proces lag even stil, maar nu de wrakingskamer van de rechtbank van Amsterdam het verzoek ongegrond heeft verklaard, kan het proces opnieuw voortgezet worden.