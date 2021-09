Abdeslam op terreurproces in Parijs: “We vielen Frankrijk en de Franse bevolking aan, maar het was niets persoonlijks”

“We vielen Frankrijk aan, richtten ons op de bevolking, burgers, maar er was niets persoonlijks”, zei Salah Abdeslam, hoofdverdachte in het proces van de aanslagen van 13 november 2015, bij de opening van de hoorzitting op woensdag in Parijs. In de zaal niets dan verontwaardigde gezichten.

“Het doel is hier niet om met het mes nog eens diep in de wond te roeren, maar om oprecht te zijn”, voegde hij er op kalmte toon nog aan toe. Hij zei het alsof hij over de voetbal of over eender welke banaliteit sprak. Zonder de minste emotie, zonder het minste schuldinzicht.

De aanvallen in Frankrijk waarbij 130 doden vielen, waren een reactie op de “Franse bombardementen op de Islamitische Staat in Syrië.”

De voorzitter van het speciale hof van assisen gaf het woord aan elk van de 14 aanwezige beklaagden, zodat ze een “spontane verklaring maar korte”, konden afleggen over de beschuldigingen tegen hen. Later dit proces krijgen ze nog tijd genoeg om zich te verdedigen en om hun verhaal uitgebreid uit de doeken te doen.

Er heerste een loodzware stilte in de grote rechtszaal toen de beschuldigden beurtelings door de microfoon spraken. Salah Abdeslam, het enige overlevende lid van de commando’s, sprak als laatste. “Hallo allemaal. Waar moet ik beginnen”, zei hij.

Hollande liegt

Met zwart masker over zijn getrimde baard, donker T-shirt en donker fleecejas op zijn rug, sprak Salah Abdeslam ongeveer vijf minuten. “Dit is de echte islam”, betoogde hij.

“François Hollande zei dat we tegen Frankrijk vochten vanwege hun waarden, maar het is een leugen”, voegde hij eraan toe, terwijl hij de schuld gaf aan de “Franse vliegtuigen die de Islamitische Staat hebben gebombardeerd, de mannen, de vrouwen, de kinderen”. “François Hollande kende de risico’s die hij nam door de Islamitische Staat in Syrië aan te vallen”, vervolgde hij.

“Het minimum is om de waarheid te vertellen, er wordt vaak gezegd dat ik provocerend ben, maar het is niet waar, ik wil oprecht zijn”, verklaarde ook Salah Abdeslam (32). “Ik wiel niemand hier pijn doen.”

Op de banken van de burgerlijke partijen begonnen sommigen te huilen.

De andere verdachten die aan het woord kwamen, waren korter van stof.

