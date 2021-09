Topadvocaat Pol Vandemeulebroucke krijgt jaar cel in groot drugsdossier

Antwerpen - Het hof van beroep in Antwerpen heeft de bekende advocaat Pol Vandemeulebroucke veroordeeld tot een jaar cel. Het hof oordeelde net als de rechtbank van eerste aanleg dat hij zich schuldig maakte aan lidmaatschap van een criminele organisatie.

Vandemeulebroucke werd vervolgd in een groot drugsdossier rond een bende die partijen cocaïne binnen trok via de Antwerpse haven. De speurders die hoofdbeklaagde Uka Gashi (53) in de gaten hielden, tapten ook de telefoongesprekken van de crimineel met Vandemeulebroucke af.

Nadat een van de cocaïnetransporten misgelopen was, waren er spanningen in het milieu ontstaan. “Ik was plots het aanspreekpunt van mensen wiens neef vermoord zou worden als er geen 10 miljoen betaald werd, ik heb de situatie ontmijnd en vind dat een goede daad”, zei Vandemeulebroucke daar tijdens de behandeling van de zaak over. De advocaat had contact opgenomen met een journalist van Gazet van Antwerpen met de vraag of die kon informeren of de drugs in beslag genomen waren. Het parket bevestigde de drugsvangst en er verscheen een artikel in de krant. In gesprekken tussen Gashi en Vandemeulebroucke ging het nadien over een ‘dikke enveloppe’.

De contacten die advocaat Pol Vandemeulebroucke onderhield met de Albanese crimineel Uka Gashi konden volgens de rechtbank niet gekaderd worden in ‘een reguliere advocaat-cliënt relatie’, in eerste aanleg kreeg de advocaat een effectieve celstraf van 18 maanden. Het hof van beroep gaf hem nu een iets lichtere celstraf van een jaar en een boete van 12.000 euro.