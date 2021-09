Brusol wil komende maanden duizend laadpalen plaatsen in Brussel

Brussel - Energieleverancier Brusol, een initiatief van het zonnepanelenbedrijf EnergyVision, heeft de ambitie om in de komende maanden duizend semipublieke laadpalen te plaatsen in het Brussels gewest. Aan de hoofdzetel van Brusol in Jette werden woensdag ook de twee snelste laadpalen van het gewest ingehuldigd. Die zijn vanaf begin oktober beschikbaar.

Energieleverancier Brusol, een initiatief van het zonnepanelenbedrijf EnergyVision, heeft de ambitie om in de komende maanden duizend semipublieke laadpalen te plaatsen in het Brussels gewest. Aan de hoofdzetel van Brusol in Jette werden woensdag ook de twee snelste laadpalen van het gewest ingehuldigd. Die zijn vanaf begin oktober beschikbaar.

De ambities van Brusol werden woensdag bekendgemaakt voorafgaand aan een rondetafelgesprek over hernieuwbare energie en mobiliteit met verschillende politici, onder wie vicepremier Vincent Van Peteghem, Brussels minister Sven Gatz en Brussels staatssecretaris Barbara Trachte. Zij mochten de snelladers, die een wagen in 10 minuten of minder kunnen opladen, als eersten van dichtbij bekijken.

Brusol wil in de komende maanden werk maken van de uitbreiding van het laadpalennetwerk in Brussel. Het zet de schouders onder de logica van semipublieke laadpleinen voor mensen met een elektrische wagen. De uitrol van de laadpalen gebeurt volgens dezelfde formule die Brusol ook gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De plaatsing zelf gebeurt volledig gratis, maar wel in ruil voor de exploitatie. Brusol plaatst laadpalen op parkings bij klanten en aan die laders kunnen zowel die klanten als externe chauffeurs tegen vaste prijzen hun wagen voorzien van stroom. Brusol verzekert dat de gebruikte stroom via haar eigen zonnepanelen 100% groen en 100% Brussels is. Er komt geen enkele overheidssteun, subsidie of groenestroomcertificaat aan te pas.

De Brusselse regering heeft zich vorig jaar het ambitieuze doel gesteld om tegen 2035, naast particuliere laadpunten, 11.000 openbaar toegankelijke oplaadpunten in de hoofdstad te installeren.