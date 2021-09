Man (37) dreigde na valse bommelding in scholen ook kind te gijzelen: “Mensen shockeren zit in zijn aard”

Diepenbeek / Westerlo / Diest / Aarschot -

20.000 schoolkinderen moesten in mei 2019 geëvacueerd worden omdat er op het politiekantoor in Westerlo een brief werd achtergelaten waarin stond dat er een bom met stalen nagels in een school zou ontploffen. Het was de 37-jarige K. die de paniek veroorzaakte. “Ik wou aandacht”, zei hij aan de rechter. De speurders vonden ook een brief waarin hij gedetailleerd beschreef dat hij een kind zou gijzelen. Daar werd hij in het verleden al voor veroordeeld. Nu riskeert hij acht jaar cel.