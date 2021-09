Bestuurder die man aanreed en voor dood achterliet opgepakt nadat hij vier maanden was ondergedoken

Brussel / Sint-Joost-ten-Node - De Brusselse politie heeft afgelopen weekend de automobilist opgepakt die in mei van dit jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte. De bestuurder sloeg nadien op de vlucht en dook vier maanden onder. Hij was bovendien geen onbesproken figuur en moest al een celstraf uitzitten.

Het tragische ongeval deed zich op dinsdagavond 18 mei voor in de Leopold I-straat in Laken. Daar was een 39-jarige man met zijn echtgenote de straat aan het oversteken toen een Peugeot 308 kwam aangeraasd. De bestuurder reed de dertiger aan en liet hem voor dood achter. Er werden geen remsporen aangetroffen.

Het slachtoffer werd uiteindelijk in het ziekenhuis dood verklaard. Zijn vrouw, die dus aanwezig was bij het ongeval, moest ook naar het ziekenhuis worden overgebracht. Ze verkeerde in zware shock en kreeg lange tijd begeleiding van de dienst slachtofferhulp.

Ondergedoken

Na vier maanden is de politie erin geslaagd om de verantwoordelijke automobilist op te pakken. De 32-jarige jongeman werd afgelopen zaterdag opgepakt in Sint-Joost-ten-Node, net buiten het gebouw waar hij zich al die maanden schuilhield.

De politie was er al een tijdje achter om wie het ging. De man stond geseind, maar bleek ook al eerder geseind na een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Daar werd de dertiger immers op 30 april al veroordeeld tot 30 maanden celstraf wegens diefstal met geweld en bedreiging.