Let op als u deze mail in uw mailbox krijgt: “U maakt voorwerp uit van een onderzoek naar kinderporno”

Er circuleert een mail waarin mensen op de hoogte worden gebracht dat hun naam is opgedoken in een onderzoek naar kinderporno. De hoofding is van de Europese politiedienst Europol, de brief is ondertekend door de baas van de Brusselse politie. “Fake news”, klinkt het daar.

De mail circuleert sinds enkele dagen en zegt dat speurders tijdens een cyberonderzoek, op zoek naar onder meer kinderpornografie en pedofilie, op uw naam zijn gevallen. Dat doet veel mensen blijkbaar in paniek slaan, zegt de Brusselse politie.

Want al lijkt de mail echt, wie goed kijkt en leest zal snel doorhebben dat hij vals is.

Volgens de mail heeft de ontvanger pornografisch materiaal gedeeld, verspreid of uitgewisseld en maakte hij zich schuldig aan kindermisbruik, zonder dat er sprake is van geweld….

“Naaktfoto’s die u naar minderjarigen stuurde en ontving, zijn door onze cyberpolitie onderschept en vormen bewijs van uw strafbare feiten...”, klinkt het verder.

Gevraagd wordt om zo snel als mogelijk contact op te nemen met Michel Goovaerts, hoofdcommissaris van de Brusselse politie. Op de brief staat een mailadres in Frankrijk. Dat moet volgens de Brusselse politie een belletje doen rinkelen bij wie de mail ontvangt, al weet natuurlijk niet iedereen dat Goovaerts baas is van de Brusselse politie en niet van Europol.

Tegen wie niet reageert, zo staat er verder, zal binnen de 24 uur na ontvangst van de mail een onderzoek worden geopend. Dat wil zeggen “een aanhoudingsmandaat.”

Uw contactgegevens en foto zullen ook worden doorgegeven aan alle kinderbeschermingsorganisaties en aan de media om te worden verspreid, zo klinkt het nog.

Politiediensten vrezen dat wie reageert op het mailadres, een soort van ‘minnelijke schikking’ zal voorgesteld worden. Dat wil zeggen, geld storten om de zaak te laten seponeren.

Wie de mail krijgt, zo wordt aangeraden, kan hem best onmiddellijk weggooien aangezien het hier niet om een bericht gaat van de politie die nooit op zulke manier communiceert over onderzoeken.