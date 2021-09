Pech houdt maar niet op: Barcelona verliest Alba en Pedri door blessure na 0-3 blamage tegen Bayern

Pedri en Jordi Alba hebben allebei een dijblessure overgehouden aan de eerste groepsmatch van FC Barcelona in de Champions League. Dat bevestigt de club daags na de 0-3 nederlaag tegen Bayern München. Hoelang beide spelers buiten strijd zijn, is nog niet gekend.

De 18-jarige Pedri, het nieuwe goudhaantje centraal op het middenveld van Barça, speelde de volledige wedstrijd maar klaagde achteraf over pijn aan de linkerdij. Hij sukkelt met een spierblessure in de quadriceps. Een blessure die waarschijnlijk te wijten is aan overbelasting. Pedri speelde namelijk vorig seizoen 73 wedstrijden. Na het EK met Spanje, was de jongeling ook nog eens actief op de Olympische Spelen.

Ook Jorid Alba (32) viel uit met een hamstringblessure in de rechterdij. De linkerflankverdediger werd na 74 minuten gewisseld. Hoelang beide spelers afwezig zullen zijn, is nog niet bekend. Maar de kans dat Koeman op een van beide spelers zal kunnen rekenen voor de volgende wedstrijden, lijkt klein. Barcelona neemt het in de Spaanse competitie volgende week maandag op tegen Granada.

(Belga)