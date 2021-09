Politie begeleidt 1.500 PSG-supporters van Franse grens richting Jan Breydelstation

Een risicomatch, dat kon je ’s middags aan de grens al duidelijk zien. Club Brugge tegen PSG, dat lokt heel wat supporters en daar wilde de politie zich op voorbereiden. Tientallen motors, bestelwagens en zelfs een waterkanon zakten rond 14.00 uur af naar de snelwegparking van de E17 in Rekkem net over de Franse grens.

De supporters van de ploeg uit de hoofdstad moesten namelijk in colonne richting Brugge. Ze hadden de keuze om in te stappen aan het Parc des Princes of aan de parking aan de grens. Alle bussen – zo’n twintigtal – zouden er verzamelen om dan vanuit Rekkem alle 1.500 uitsupporters veilig af te zetten aan het Jan Breydelstadion – zo konden ze uit de binnenstad geweerd worden.

Foto: Foto Kurt

De Franse voetbalploeg had zelf een kraampje geïnstalleerd op een parkeerplaats. Daar konden supporters zich laten registreren. Ze moesten er hun Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en een voucher. Op de parking kregen ze dan hun ticket om de wedstrijd bij te wonen.

Foto: Foto Kurt

Op de parkeerplaats verzamelden ook 8 bussen met Ultra’s. Problemen waren er uiteindelijk niet. Rond 16 uur zijn de eerste bussen richting Jan Breydel vertrokken.