Advocaat Pol Vandemeulebroucke kreeg net jaar cel, maar moet binnenkort alweer voor rechter komen in nieuwe zaak

Antwerpen -

Voor de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke wacht in november alweer een nieuwe rechtszaak als verdachte. Hij wordt opnieuw vervolgd wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, misbruik van inzagerecht en schending van zijn beroepsgeheim. Dit keer in de drugszaak rond het Picoloplein in Stabroek, waar de speurders honderden kilo’s cocaïne vonden in 2018.