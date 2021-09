2.812 leerlingen en 220 personeelsleden hebben sinds de start van het schooljaar positief getest

Tussen 1 en 12 september hebben 2.812 leerlingen en 220 onderwijspersoneelsleden uit het Vlaams onderwijs positief getest op het coronavirus. Dat komt overeen met respectievelijk 0,23 en 0,13 procent, zo blijkt woensdag uit cijfers van de CLB’s (centra voor leerlingenbegeleiding).

De coronabesmettingen komen opvallend vaker voor in het basisonderwijs en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo testte in Brussel 0,64 procent van alle leerlingen positief, een cijfer dat drie keer hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. “Deze cijfers bevestigen nogmaals dat vaccinatie er echt toe doet”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De besmettingen hadden tot gevolg dat in totaal 5.322 leerlingen (0,44 procent) en 240 onderwijspersoneelsleden (0,14 procent) in quarantaine moesten worden geplaatst.

De afgelopen week kwam er steeds meer kritiek op de volgens sommigen te strenge quarantaineregel in het onderwijs. Zodra er in een klas binnen de twee weken twee kinderen besmet raken en er een link wordt vermoed, moet de hele klas in quarantaine. Ook als een leerkracht positief test, moet de hele klas in afzondering.

Minister Weyts liet maandag al weten dat hij aan het gezondheidsinstituut Sciensano gevraagd heeft om de regels te herbekijken. Dinsdag verklaarde ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) snel een aanpassing te willen. Volgende week woensdag staat er een nieuw onderwijsoverleg op de agenda.