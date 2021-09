Dat geeft de burger moed: jonkies van Club Brugge pakken puntje tegen PSG (onder toeziend oog van bondscoach Martinez)

Brugge - Het zou vanavond een fantastisch resultaat zijn, maar de context is net iets anders. Club NXT speelde woensdagmiddag 2-2 gelijk in de opener van de Youth League tegen de leeftijdsgenoten van Paris Saint-Germain. Een opgemerkte toeschouwer in Roeselare: bondscoach Roberto Martinez.

In de Youth League komen alle U19-teams uit van de ploegen die Champions League spelen, en dat in dezelfde poules. Enkele uren vooraleer Messi en Neymar straks Club Brugge partij geven op Jan Breydel, mocht Club NXT de leeftijdsgenoten uit Parijs bekampen in Roeselare. Het team van Rik De Mil sleepte zowaar een puntje uit de brand, een prima resultaat om de campagne mee te beginnen.

Martinez in tribune

Nochtans begon de wedstrijd niet goed voor blauw-zwart: op het halfuur kwam PSG op voorsprong na een goal van Gassama. Het stadion was gevuld met een kleine duizend toeschouwers, en die zagen NXT net voor de rust nog op gelijke hoogte klimmen na een knappe kopbalgoal van Hautekiet.

Club ging na de rust op zoek naar de winnende goal, maar liep tegen een eigen doelpunt aan. Deze keer was Hautekiet de pechvogel, want hij devieerde een voorzet pardoes in eigen doel. Uiteindelijk wisten de jonge Bruggelingen wel nog een puntje uit de brand te slepen nadat Vermant in de slotfase nog kon scoren na een corner van Blomme: 2-2.

Een opgemerkte gast op Schiervelde was bondscoach Roberto Martinez, die dus het talent van de toekomst al in de gaten kwam houden. In die andere partij in groep A klopte het jonge geweld van Manchester City de bezoekers uit Leipzig met 4-1, waardoor de club van De Bruyne momenteel aan de leiding gaat.