Russische opposant Navalny roept op voor de communisten te stemmen

Gedetineerd, heeft de Russische opposant Aleksej Navalny zijn landgenoten woensdag opgeroepen tijdens de parlementsverkiezingen van dit weekeinde “intelligent” te stemmen door de kandidaten te steunen die het best weerwerk kunnen bieden aan de macht, in het bijzonder de communisten.

De bondgenoten van Navalny kunnen niet aan de stembusgang deelnemen gezien zij voor de autoriteiten als “extremistisch” gelden. De Kremlinpartij Verenigd Rusland is zodoende van een overweldigende meerderheid verzekerd.

Maar Navalny heeft nu een strategie van “intelligent stemmen” uitgedokterd. Die bestaat erin de aanhangers van de oppositie op te roepen in elk kiesdistrict te stemmen voor de kandidaat die het best geplaatst is om Verenigd Rusland het hoofd te bieden.

Het merendeel van die kandidaten zijn, volgens de door de aanhang van Navalny openbaar gemaakte lijst, vertegenwoordigers van de Communistische Partij. Er zijn ook vijftig kandidaten van het linkse Rechtvaardig Rusland en twintig van de nationalistische Liberaal-Democratische Partij bij.