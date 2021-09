Doe de Netflix-check en andere waardevolle tips om te bouwen aan zorgeloze financiële toekomst

Hoe onderhandel ik over mijn eerste loon? Hoe koop ik een woning? En vanaf wanneer begin ik aan mijn pensioen te denken? Van jongs af aan moeten we financiële beslissingen nemen die de rest van ons leven mee bepalen. “Maar we doen dat nog te vaak zonder er echt goed over na te denken”, zeggen journalisten Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet in hun boek ‘Investeren in de eerste helft van je leven’. Wij vroegen hen enkele tips voor al die financiële eerste keren.