Hein Vanhaezebrouck kan tegen Estse kampioen niet rekenen op Lukaku, maar: “Depoitre weet hoe het moet”

De Estse nationale ploeg ging onlangs kansloos met 2-5 de boot in tegen de Rode Duivels. Wordt het in de Conference League dan ook een eitje voor AA Gent tegen Flora Tallinn, de kampioen uit Estland?

“Maar als Lukaku meespeelt, is het makkelijker”, lachte trainer Hein Vanhaezebrouck met die vergelijking. “Ik heb aan Laurent Depoitre gezegd: ‘Je weet wat je moet doen, hè.’”

“Kijk, Flora wordt gezien als het zwakste team in onze groep, maar het is een stevige ploeg die het iedereen lastig kan maken. Ze krijgen weinig doelpunten tegen. En het is hun eerste wedstrijd ooit in een groepsfase. Dat gaat hen een enorme boost geven. Dit is niet de meest evidente match om mee te beginnen. Onderschat ze niet.”

Verdedigers kregen een dagje extra rust

De focus ligt op Europees overwinteren, maar het 2-3-verlies thuis tegen Charleroi lag AA Gent zwaar op de lever. Vooral voor de implosie in het slot van de wedstrijd had Vanhaezebrouck geen verklaring voor. “We hebben die fases besproken. Een aantal dingen konden op punt worden gesteld en dat hebben we gedaan. Het had een mentale reden maar deels speelde ook vermoeidheid, denk ik. Onze verdedigers hebben in de interlandbreak veel moeten spelen. Misschien voelden ze dat. Daarom heb ik mijn verdedigers deze week een dagje extra rust gegund, opdat ze hun gedachten eens konden verzetten. Ik denk dat het in orde komt. Ik was verrast maar ik maak me niet te veel zorgen.”