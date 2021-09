Meer besmettingen dan vorig jaar en dit keer is lagere school zwaarder getroffen: de coronacijfers na de eerste dagen van schooljaar

In de eerste twaalf dagen van het schooljaar zijn al meer dan 5.000 leerlingen in quarantaine geplaatst na een coronabesmetting in de omgeving. 2.812 leerlingen en 220 personeelsleden testten positief op het coronavirus – vier keer meer dan een jaar geleden. De CLB’s vragen om soepeler quarantaineregels. “We belasten een grote groep jongeren.”