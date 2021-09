Club Brugge start zonder kapitein Ruud Vormer tegen PSG dat voor het eerst aantreedt met Messi, Neymar en Mbappé

Vanavond om 21u opent Club Brugge zijn CL-campagne 2021-2022 tegen het grote PSG uit Parijs. PSG staat aan de aftrap met ‘de grote drie’. Bij Club Brugge ontbreekt Ruud Vormer die op de bank begint .

LIVE. Volg hier LIVE Club Brugge-PSG!

Club Brugge start met Mignot, Sobol, Balanta, Nsoki, Hendry, Lang, Sowah, Rits, Mata en De Ketelaere.

Een echte verrassing is de niet-opstelling van Vormer niet. Europees voetbal is al vaker het sein geweest voor Philippe Clement om te verrassen. Er was de basisplaats voor Charles De Ketelaere twee jaar geleden thuis tegen PSG, toen zijn grote debuut. Thibault Vlietinck startte die campagne plots tijdens de laatste groepsmatch thuis tegen Real Madrid terwijl hij in de vier maanden daarvoor niet had gespeeld. En Maxime De Cuyper (nu Westerlo, red.) mocht later dat seizoen in de Europa League twee keer beginnen tegen Manchester United.

Ook nu herschikt Clement zijn middenveld te herschikken omdat Messi, Neymar en Mbappé langskomen. Door voor Balanta te kiezen, wil Clement vooral defensief iets meer stabiliteit inbouwen. “Balanta trainde volledig mee met de groep en zit in de selectie”, liet Clement dinsdag optekenen. Balanta’s fysieke profiel moet al dat aanvallend geweld uit Parijs helpen aan banden leggen. Daarom dus een meer behoudend middenveld, met Balanta en Rits. Vanaken blijft dan de meest aanvallende van de drie. Dat is het plan van Clement om Messi, Neymar en Mbappé af te stoppen. “Natuurlijk houden we rekening met zo’n voorlinie. Dat verandert bepaalde zaken. We kunnen niet hetzelfde doen als tegen Oostende. Maar we gaan niet kamperen in onze eigen zestien. We willen ook zélf scoren. Verdedigend zullen we wel een stap hoger moeten zetten. Er zal een sterk collectief nodig zijn om een resultaat te halen.”

PSG voor het eerst met MNM

De bezoekers rekenen op Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mbappé, Paredes, Neymar, Wijnaldum, Herrera, Diallo en Messi.