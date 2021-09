Het zit er bovenarms op tussen Nicki Minaj en … Boris Johnson door “belachelijke corona-mythe”

Nicki Minaj en Boris Johnson zijn in een kleine vete terechtgekomen. De woordenwisseling tussen de Amerikaanse rapster en de Britse premier ontstond nadat Minaj enkele tweets de wereld had ingestuurd over het coronavaccin. De rapster was afgelopen weekend niet te zien op het befaamde Met Gala. De reden? Om te mogen gaan, moest je gevaccineerd zijn. Minaj zei dat ze de boel nog niet vertrouwde, waarna ze ook claimde dat een kennis gezwollen testikels kreeg én impotent werd na het ontvangen van het vaccin.