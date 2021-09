Hein Vanhaezebrouck op vooravond van eerste groepswedstrijd AA Gent in Conference League: “Onderschat Flora niet!”

Donderdagavond werken de Buffalo’s hun eerste groepswedstrijd in de Conference League af op bezoek bij het Estse Flora Tallinn, een debutant in een Europese groepsfase. Maar ondanks de bijzonder bescheiden Europese reputatie van hun tegenstander blijft de Gentse delegatie bijzonder voorzichtig voor aanvang van de partij in het Lilleküla Stadium, zoals de A. Le Coq-Arena in Europees verband wordt genoemd.

Bij AA Gent spreekt men niet meer zo graag over de desastreuze Europese campagne van vorig seizoen toen de Buffalo’s in de groepsfase van de Europa League zes keer op rij een nederlaag moesten incasseren. Maar in Tallinn zal het Gentse team nu ook weer niet kunnen rekenen op een gastvrije tegenstander die opendeurdag houdt.

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt dan ook voor de stugge Esten: “Velen denken dat dit de zwakste ploeg is maar ik zag beelden van hun kwalificatiematchen en weet wel beter. Ze slikken telkens weinig tegengoals. Als ze al eens verliezen – in hun nationale competitie overkomt hen dat zelden - is het dan ook maar met één goal verschil.”

Toch blijft de ambitie van de Buffalo’s onveranderd, Europees overwinteren: “Als je onze vorige Europese prestaties bekijkt, op uitzondering van de ramp van vorig jaar, zijn we het aan onze status als club verplicht om door te stoten”, beaamt Hein Vanhaezebrouck. “Dat kan als groepswinnaar maar ook als nummer twee. Maar we zullen er hard voor moeten knokken.”

Nipt de duimen moeten leggen tegen Legia Warschau en Omonia Nicosia

“Mensen in België vergeten soms dat het niveau in andere landen steeds beter wordt”, aldus nog Vanhaezebrouck. “Ik zag Flora Tallinn ook aan het werk tegen Legia Warschau. Flora werd door de Polen eigenlijk onterecht uitgeschakeld volgens mij. Als je zo’n club – de Poolse nummer 1 – het moeilijk kunt maken, dat zegt toch iets. En nadien werden ze ook maar nipt uitgeschakeld door Omonia Nicosia waar Antwerp het ook knap lastig mee had. Zij hadden zelfs strafschoppen nodig om de Cyprioten uit te schakelen.”

Ook Sven Kums – donderdagavond aanvoerder van Gent bij afwezigheid van Vadis Odjidja – toont veel respect voor de Estse opponent: “We denken zeker niet dat het hier makkelijk zal gaan. Iedereen is er zich van bewust dat dit de eerste match van de poulefase is, dus iedereen is dan gemotiveerd. Ook de tegenstander. Onderschatting mag dus niet.”

“Mentale boost zoals wij in de Champions League”

En die eerste groepswedstrijd is meteen ook een primeur voor Flora Tallinn dat in het verleden nooit eerder een Europese voorronde overleefde: “Ze spelen voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europese groepsfase, dat zal de groep een enorme boost geven”, beseft ook HVH. “Ik herinner me nog hoe we met Gent voor het eerst in de groepsfase van de CL tegen Lyon speelden. Meer dan uur speelden we met een man minder maar toch pakten we een punt.”

In eigen competitie loopt het momenteel voor de Buffalo’s nog niet echt gesmeerd maar Vanhaezebrouck maakt zich voorlopig nog geen zorgen: “Wonnen we vorige zondag stonden we vijfde met nog een match te goed. Twee matchen op rij winnen betekent dat je een sprong kunt maken in het klassement. Blijft dat uit, wordt de kloof wel groot en moet je echt vol aan de bak. Maar dit is een andere competitie.”