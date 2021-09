Supermarkten kampen met lege rekken waar normaal gezien de boter van onder meer Carlsbourg en Balade ligt. Dat is een gevolg van de overstromingen in Wallonië in juli. Een fabriek die 10 procent van alle Belgische melk verwerkt, liep toen ernstige schade op.

Hier en daar zijn nog enkele pakjes gezouten boter. Of geklaarde. Maar de gewone ongezouten roomboter is in veel supermarkten stilaan een zeldzaam goed. “Er is impact op de smeerbare boters van onder ...