Vlaamse ‘Iron man’ veroordeeld wegens mishandelen vrouw

Een Vlaming is in Singapore door een rechter veroordeeld, omdat hij in 2018 een vrouw mishandelde en haar tegen haar wil opsloot. M.V. (41) woont in Azië, waar hij enkele jaren voor een groot sportmerk werkte.

De rechter merkte op zijn proces op dat hij regelmatig deelnam aan ‘Iron Man’-triatlons. Tussen mei en november 2018 had de Vlaming regelmatig contact met de vrouw, van wie de naam tijdens de rechtszaak niet bekend werd gemaakt. Volgens de vrouw zou hij haar verschillende keren mishandeld hebben, en zou hij haar onder meer twee keer opgesloten hebben op het balkon van zijn appartement en in een achtertuin. Volgens de man was dat omdat ze “te veel zeurde”. “Hij had niet de bedoeling om haar in verlegenheid te brengen, of haar te vernederen”, argumenteerden zijn advocaten. Hij gooide een afstandsbediening naar haar hoofd, en sleurde haar bij de benen uit zijn appartement omdat ze niet wou vertrekken.

De Vlaming werd vrijgesproken van twee aanklachten van mishandeling en molestering, maar veroordeeld voor tien andere klachten. Zijn straf kent hij eind september.