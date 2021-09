7 badgasten verdronken in Zuid-Frankrijk door sterke stroming na onweer

In het zuiden van Frankrijk woedt de laatste dagen een zwaar onweer. Het slechte weer heeft nu ook aan de kusten van de departementen Hérault en Bouches-du-Rhône voor slachtoffers gezorgd. De brandweer moest er woensdag meer dan tien keer uitrukken voor zwemmers die in de problemen kwamen: 7 personen zijn omgekomen.

Het zuidoosten van Frankrijk ondergaat woensdag zware onweders. De departementen Hérault, Ardèche en Drôme en Isère kregen code oranje toegewezen voor zware overstromingen door regenval. Die onweders hebben ook geleid tot een erg woelige Middellandse Zee. De hele dag moesten badgasten in nood uit het water gehaald worden.

??#Intervention|| Les #SapeursPompiers de l’#Hérault sont mobilisés Commune de Marseillan, Sérignan-Plage et @AgdeOfficiel pour des débuts de noyade ou des noyades La mer agitée rend les activités nautiques dangereuses ?? Évitez la baignade #Houle #Vagues #InfoFlash pic.twitter.com/AfW5xoVTXW — Pompiers 34 (@SDIS34) September 15, 2021

Dat was het geval in de Hérault, waar 5 personen van 64 tot 73 jaar overleden in Marseillan, Sérignan, Vias, La Grande-Motte en Agde. Zeven andere personen moesten gereanimeerd worden. Ook in Bouches-du-Rhône kwamen twee personen om.

De brandweer riep iedereen op om weg te blijven uit de zee en uiteindelijk werd een aantal stranden ontruimd. “De zee is door een aantal lagedrukgebieden en het onweer erg onstuimig” laat de brandweer weten. “Maar wat we niet zien, zijn de sterke onderwaterstromen die mensen naar de bodem van de zee trekken. Mensen voelen het warme water, denken dat het leuk zal zijn, maar ze worden verrast en raken uitgeput. Dat is de oorzaak van de verdrinking.”

Ook donderdag worden sterke stromingen verwacht in de zee en blijft het afgeraden om te zwemmen.