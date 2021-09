Proefrit met Mercedes eindigt na 200 meter tegen tractor

Een man die een testrit wilde maken met een nieuwe Mercedes is niet ver geraakt. Tweehonderd meter van de garage, botste hij op een tractor. De bestuurder is naar het ziekenhuis overgebracht, de auto is zwaar beschadigd.

Tijdens een testrit woensdagochtend is een auto van autohandelaar RJ Automobielen uit Waalwijk tegen de aanhanger van een tractor gebotst. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. „De wagen is er behoorlijk slecht aan toe”, vertelt Ricardo, eigenaar van de garage, tegen Omroep Brabant.

Het zou gaan om een man die een afspraak had gemaakt voor een testrit in de Mercedes, een auto van ruim 41.000 euro. Om twee uur stapte de man in de auto, maar na tien minuten was de pret alweer voorbij: de man botste met de sportieve auto tegen de aanhanger van een tractor op een rotonde - hij had amper 200 meter gereden. Autohandelaar Ricardo kwam per toeval achter het ongeluk; een collega reed langs de plek en zag daar de ravage.

“We zijn er met zijn allen naartoe gereden om te kijken of we iets konden doen, maar er waren al heel veel hulpdiensten. De bestuurder zat klem in de auto, maar ze hebben hem eruit kunnen halen”, vertelt Ricardo.

De wagen is zwaar toegetakeld.