Archeologen doen “smakelijke” vondst tijdens opgravingen: een taartje uit WOII

Een notentaartje met nog enkele toefjes slagroom op werd gevonden in het Duitse Lübeck. Het taartje stamt uit 1942 en werd samen met een servies en enkele grammofoonplaten opgegraven. Dankzij carbonisatie is het taartje uitzonderlijk goed bewaard gebleven, al ziet het er nu eerder uit alsof het iets te lang in de oven heeft gestaan. Ontdek meer over de speciale ontdekking in bovenstaande video.