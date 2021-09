Brandweeroefening wordt plots bittere realiteit: duikers vinden auto met lichaam erin

Harelbeke - De brandweer van de zone Fluvia heeft woensdagavond in het kanaal Bossuit-Kortrijk een oefening meteen moeten afbreken. Tijdens de brandweeroefening vonden ze immers een voertuig met daarin een stoffelijk overschot in. “Eigenlijk was het een ideale situatie.”

De oefening, met een pop en een ontmantelde wagen, zou plaatsvinden aan de brug over de E17 in de Kanaalstraat in Harelbeke. Ze werd echter algauw gestaakt toen de duikers op een wagen stootten die al in het water lag.

“Er was inderdaad een oefening gepland”, zegt Philip Stichelbaut van de brandweerzone Fluvia. “Daarbij zouden duikers een pop uit een oefenvoertuig halen. Dat voertuig moest het kanaal Bossuit-Kortrijk in.”

Maar toen kreeg de brandweer het bericht van de bemanning van een sonarboot met de vraag of ze wisten dat er al een andere auto in het water lag. Stichelbaut: “De sonarboot was niet op zoek naar autowrakken, maar deed onderzoek naar de vispopulatie in het kanaal. De bemanning merkte het voertuig op. De oefening werd natuurlijk gestaakt. Eigenlijk was het een ideale situatie. Onze mensen stonden klaar. Dat een oefening realiteit wordt, is niet prettig en ongewoon, maar onze manschappen weten dat zoiets kan voorvallen en ze zijn daarop voorbereid. Ze voeren hun job uit.”

Bij eerste nazicht werd vermoed dat er nog iemand in de wagen zat. Daarop kwamen alle hulpdiensten ter plaatse. Het voertuig had een Franse nummerplaat.

Intussen kon het parket West-Vlaanderen officieel bevestigen dat er effectief een stoffelijk overschot in de wagen werd aangetroffen. Om wie het gaat, is nog niet bekend. Het takelen van de wagen duurde uren. Ook de cel Vermiste Personen en de civiele bescherming kwamen donderdagmorgen ter plaatse.