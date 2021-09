De Bruyne leidt City naar ruime zege in doelpuntenfestival tegen Leipzig

In dezelfde groep als Club Brugge en PSG, nam Kevin De Bruyne het met Manchester City op tegen RB Leipzig. De Belg liet meteen zijn klasse zien en dirigeerde City naar de zege in een waar doelpuntenfestival. In Manchester werd het maar liefst 6-3 voor de Citizens. De Franse middenvelder van Leipzig Christopher Nkunku vertolkte de hoofdrol en scoorde een hattrick voor Die Roten Bullen. De Bruyne mocht na 70 minuten gaan rusten en werd op een staande ovatie getrakteerd.

Voor Kevin De Bruyne waren het zijn eerste minuten sinds 2 juli, de dag waarop de Rode Duivels uitgeschakeld werden door Italië op het Europees Kampioenschap. De wedstrijd daarvoor scheurde De Bruyne de ligamenten van zijn enkel na een tackel van de Portugees Joao Palhinha. Ondanks die blessure, speelde De Bruyne de wedstrijd nadien toch nog mee. Daardoor duurde zijn herstel langer dan normaal.

In de Premier League zat De Bruyne al een keer op de bank, maar in de eerste wedstrijd van de nieuwe Champions Leaguecampagne, mocht de Belg voor het eerst weer aan de aftrap staan van een wedstrijd. City-coach Guardiola beseft dat hij zijn beste speler nodig heeft om het beste City op het veld te zien. En dat bewees De Bruyne, door meteen zijn rol als dirigent in het middenveld terug op te nemen. Alsof hij nooit was weggeweest. Na een kwartier spelen leverde dat ook een eerste doelpunt op. Op een corner van recordaankoop Grealish kopte Nathan Aké de 1-0 staalhard tegen de netten.

Opnieuw een kwartier laten is De Bruyne zijn moment gekomen. Hij dribbelt op rechts knap voorbij twee Leipzig spelers en zet de bal dan op zijn gekende manier staalhard voor. Het is uiteindelijk de rechtsachter van Leipzig Nordi Mukiele die zijn eigen doelman verslaat. Hij voelt dat Grealish gevolgd is in zijn rug en kopt de 2-0 tegen zijn eigen netten. 2-0 en City op rozen. De Bruyne laat meteen zijn waarde zien voor dit City.

De spelers van Leipzig lieten het niet aan hun hart komen en kwamen zowaar terug wat beter in de wedstrijd. Dat resulteerde vlak voor rust ook in een aansluitingstreffer. Het was de Franse middenvelder Christopher Nkunku die met een rake kopbal Die Roten Bullen terug in de wedstrijd bracht. Al was de vreugde van korte duur, want in de extra tijd kreeg Manchester City een strafschop na een tussenkomst van de VAR. Ferran Torres kopt van dichtbij op de arm van Lukas Klostermann, genoeg om een strafschop voor te geven vond de VAR. Niet De Bruyne maar Mahrez zette zich achter de bal en de Algerijn faalde niet. Zo ging City toch nog met een bonus van twee doelpunten de rust in, 3-1.

Ondanks die late tegenslag kwam Leipzig sterk uit de kleedkamer. Dat resulteerde meteen in een tweede doelpunt van de Duitsers. Het was opnieuw Nkunku die Ederson verschalkte met een rake kopbal. De Bruyne deed nog zijn beklag bij de scheidsrechter, want hij kwam ten val na een botsing met de Nederlander Gözübüyük , maar dat mocht niet baten, 3-2. Maar net zoals in de eerste helft antwoordde City meteen. Jack Grealish sneed naar binnen vanop de linkerflank en krulde de bal prinsheerlijk voorbij Gulácsi in de verste hoek. Nog voor het uur werden er al zes doelpunten gescoord.

Net na de vervanging van De Bruyne maakte Nkunku zijn hattrick compleet, maar opnieuw reageerde City meteen. Dit keer was het Cancelo die met een streep City weer wat zekerheid bezorgde en de 5-3 op het bord nagelde. Ex-cityspeler Angeliño pakte een tweede gele kaart en zo kwam Leipzig met 10 man te staan. Vlak voor tijd pikte de ingevallen Jesus zijn doelpuntje nog mee, 6-3 de eindstand.