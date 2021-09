REACTIES. Vanaken over zijn “typische Vanaken-goal”, Mignolet ziet Club Brugge stappen zetten

Uiteraard niets dan fiere reacties bij Club Brugge na de knappe 1-1 tegen Messi, neymar, Mbappé en Co. Al knaagde er toch een ding: “Misschien maakten we zelfs nog aanspraak op meer.”

Simon Mignolet was na de wedstrijd ontzettend fier op zijn ploeg. “Een punt tegen Paris Saint-Germain is een fantastisch resultaat, hierop hadden we vooraf niet durven hopen”, aldus de doelman van Club Brugge. “Je weet natuurlijk niet hoe de tegenstander gaat spelen, dus er zijn altijd mogelijkheden. Dit resultaat toont aan dat we stappen hebben gezet ten opzichte van vorig jaar. We waren heel efficiënt en hebben geleerd om echt op een resultaat te spelen. We hebben héél weinig weggegeven tegen een ongelofelijk trio. Misschien maakten we zelfs nog aanspraak op meer.”

Opvallend: al bij al moest Mignolet zelfs niet heel veel reddingen verrichten. “We stonden als groep echt heel goed georganiseerd. Alleen zo pak je punten in de Champions League. Een doelman kan niet op zijn eentje de nul houden zoals vijftien jaar geleden. Dit punt geeft vertrouwen en moeten we meenemen naar de toekomst.”

Hans Vanaken: “Een typische Vanaken-goal”

Hans Vanaken was met een doelpunt van doorslaggevend belang voor Club Brugge. “Noa (Lang, red.) en Eddy (Sobol, red.) speelden het perfect uit”, vertelde de spelmaker van blauw-zwart na de match. “Noa trekt twee man naar zich toe en daarna zorgt Eddy voor de goeie overlap en een 45, zoals ze dat noemen. Dat zijn de plaatsen waar ik opduik. Zo heb ik er al veel gemaakt. Je kan dat een typische Vanaken-goal noemen, ja (lacht). Het was vooraf ook de bedoeling om te durven aanvallen, dat hebben we goed gedaan.”

Foto: BELGA

Vanaken voelt zijn niveau naar eigen zeggen week na week stijgen. “Het is voor mij een iets andere voorbereiding geweest. Ik heb pas laat aangesloten na het EK. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb ondertussen een oké niveau te pakken, maar ik voel dat het groeit met de weken. Die twee wedstrijden met de Rode Duivels hebben deugd gedaan, nu is het een kwestie van die lijn door te trekken.”

LEES OOK. Charles De Ketelaere geeft visitekaartje af: “Ook elf tegen elf hebben we ons mannetje gestaan”