Charles De Ketelaere geeft visitekaartje af: “Ook elf tegen elf hebben we ons mannetje gestaan”

Nauwelijks twintig jaar oud maar wat speelde Charles De Ketelaere een volwassen én sterke wedstrijd diep in de Brugse spits. De jonge aanvaller maakte het de Parijse defensie doorlopend lastig met zijn acties en balvastheid.

De Ketelaere was na tien minuten betrokken bij een cruciaal moment. De jonge aanvaller ontfutselde Paredes de bal en leek op weg naar doel maar werd door de Argentijnse middenvelder onderuit geschoffeld. “We waren druk aan het zetten”, zei De Ketelaere over de fase. “Hij laat de bal glippen, ik reageer en tik de bal vooruit waarna hij mij neerhaalt. Ik heb de beelden nog niet gezien maar hoorde zeggen dat er nog iemand naast mij stond. Rood had gekund maar geel leek me terecht.”

Het Brugse jeugdproduct leek er niet zwaar aan te tillen. “De wedstrijd had daar kunnen kantelen maar ook elf tegen elf hebben we ons mannetje gestaan. De grote namen? Daar probeer ik niet te veel bij na te denken maar bij momenten zie je hoe goed ze kunnen voetballen. Maar nogmaals, de personen tegen wie ik speel maakt me niet veel uit.”

Club speelde bijna de perfecte wedstrijd, vond de aanvaller. “Tegen zo’n tegenstander moet iedereen zijn job te doen en dat hebben we gedaan. Met een beetje geluk kunnen we zelfs winnen maar we zijn superblij met het punt. Of dit perspectieven biedt? We moeten het gewoon match per match bekijken en het veld opstappen met het idee een zo goed mogelijk resultaat te halen. Dat is vandaag gelukt en daar moeten we nu van genieten.”