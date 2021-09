AA Gent moet opletten voor ‘de losers van Estland’, op bezoek bij unieke Flora in ‘exotische’ Conference League

“De nieuwe Conference League bewijst dat voetbal voor iedereen is, niet alleen voor de eliteclubs”, beloofde de UEFA. Er bestaan dus toch nog kleintjes? Want ja, AA Gent, onze enige vertegenwoordiger in dit nagelnieuwe toernooi, reisde af naar een natie zonder Europese voetbaltraditie, een land van sauna’s en Flora. Waar ‘eigen volk eerst’ geldt, spelers ouder zijn dan de club en verder vooral verloren wordt. Welkom bij de kampioen van Estland.