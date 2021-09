Club-coach Philippe Clement zag hoe zijn boodschap aankwam bij zijn spelers: “Dit is een historische match”

« Ballen », « balls », « des couilles ». In drie talen, en met gebalde vuisten, maakte Philippe Clement duidelijk wat zijn spelers tegen Paris Saint-Germain hadden laten zien. En wat het verschil was met de opgehemelde vedetten van het Qatarese huis. “Juist door te dromen kun je grenzen slopen en verder geraken dan je denkt”, zei Clement. “Dat was de boodschap aan mijn spelers en dat hebben ze schitterend gedaan.”

Alleen in de eerste vijf-zes minuten had Club het moeilijk, zei Clement. “PSG heeft veel kwaliteit. Maar daarna werden we comfortabeler aan de bal en na de goal hebben we een goeie reactie in huis. Mentaal, fysiek, tactisch waren we sterk. We hebben een historische avond beleefd. De spelers hebben dat afgedwongen, in de duels maar ook voetballend. Dat heeft me plezierd. Dat mijn spelers hebben durven voetballen.”

Ook toen PSG de druk verhoogde in de slotfase bleef Club overeind. “De synergie met de fans gaf veel energie”, zei Clement. “We hebben laten zien dat we fysiek sterk zijn. We spelen altijd tot het einde voor de drie punten. De match winnen was perfect geweest, nu was het bijna perfect.”

“Het is moeilijk er een uitblinker uit te halen”, zei Clement. “Je kan Charles De Ketelaere noemen maar ik vond ook Hans Vanaken fantastisch, Noa Lang, Kamal Sowah noem maar op. Er was geen reden om te wisselen en daarom heb ik dat ook niet gedaan, tot helemaal op het einde.”

De vraag is nu of de Europese doelen mogen worden bijgesteld. “We moeten realistisch zijn. Je moet de lat altijd hoger leggen maar wel op een realistische hoogte”, zei Clement. “Er zijn nog vijf finales. Historische avonden zijn mooi, maar nu moeten we bevestigen. Die andere ploegen zullen nu ook verwittigd zijn.”

Pochettino: “Zoals gezegd: Club Brugge heeft veel kwaliteit”

Maurico Pochettino wist niet goed welke houding hij zich moest aannemen. De trainer van PSG had duidelijk op meer gerekend. “We waren natuurlijk voor de drie punten gekomen. We begonnen goed en scoorden zelf. Maar we lieten het even afweten en zorgden ervoor dat Club Brugge er begon in te geloven. Ze kregen zelfs enkele kansen. Club Brugge heeft me helemaal niet verrast. Welke spelers ik me over twee maanden nog zal herinneren? Ik heb er enkelen gezien, maar ik ga natuurlijk geen namen noemen. Dan weet je wat er gebeurt.”

De Argentijn hoedt er zich voor dat spelers in verband zullen worden gebracht met PSG. Maar hij had wel lof voor Club Brugge. “Het is een goed team. De motivatie bij de tegenstander was heel groot, maar dat is normaal als ze tegen PSG spelen.” (lvdw)