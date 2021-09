Biden sluit nieuw veiligheidspact met Australië en Verenigd Koninkrijk

De Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben een nieuw veiligheidspact gelanceerd. Dat gaat AUKUS heten en is bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in het werelddeel Azië-Pacific te garanderen, maakten de leiders van de drie bondgenoten bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Premier Scott Morrison van Australië sprak over een “verbeterd” samenwerkingsverband. “Een partnerschap waarin onze technologie, wetenschappers, bedrijven en strijdkrachten allemaal samenwerken om een veiligere regio te creëren. Daar profiteert iedereen van.”

Australië zal rechtstreeks de vruchten plukken van die nauwere samenwerking. “De eerste taak van dit partnerschap wordt om Australië te helpen met het verwerven van een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving”, zei de Britse premier Boris Johnson. Die sprak over een “nieuw hoofdstuk” in de vriendelijke relatie tussen de landen.

De onderzeeërs zullen in de Australische stad Adelaide gebouwd worden, in nauwe samenwerking met de VS en het VK, vult Morrison aan. Hij benadrukte dat Australië niet van plan is om kernwapens te ontwikkelen.

Media in Australië en de Verenigde Staten hadden al bericht over het nieuwe samenwerkingsverband. Ingewijden zeiden tegen nieuwssite Politico dat het initiatief wordt gezien als een manier om een gezamenlijk front te vormen tegen China, al zou dat land niet expliciet worden genoemd in de afspraken.