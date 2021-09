Affaire-Epstein: Franse modellenscout Jean-Luc Brunel opnieuw aangeklaagd voor verkrachting

Archiefbeeld: Jean-Luc Brunel met modellen van zijn bureau in 2001. Foto: ISOPIX

Jean-Luc Brunel, voormalig medewerker van de overleden Amerikaanse miljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, is in Parijs opnieuw aangeklaagd in een onderzoek naar verkrachting en seksuele agressie. Dat meldt een gerechtelijke bron.

Brunel, een ex-modellenscout, werd eind juni in staat van beschuldiging gesteld wegens “verkrachting van een minderjarige van meer dan 15 jaar”, aldus de bron. Een model beschuldigt de man ervan haar te hebben verkracht in de jaren 90 toen ze 17 jaar was, bericht Le Parisien.

“Onze cliënt heeft altijd ontkend dat hij ooit een vrouw heeft misbruikt,” melden zijn advocaten, Marianne Abgrall en Mathias Chichportich, aan AFP. “Deze beschuldiging, die twintig jaar na datum komt en waarvoor geen enkel bewijs is, is een nieuwe illustratie van de lynchpartij van de media waaraan Jean-Luc Brunel sinds de zelfmoord van Jeffrey Epstein wordt onderworpen.”

Al in cel voor mensenhandel

De zeventiger was in december 2020 al aangeklaagd wegens “verkrachting van een minderjarige ouder dan 15” en “seksuele intimidatie”. Hij zit in de gevangenis voor “mensenhandel van minderjarigen met het oog op seksuele uitbuiting”.

De Fransman, wiens naam is genoemd in een Amerikaans onderzoek naar het misbruikschandaal rond Jeffrey Epstein, werd eind vorig jaar aangehouden op de luchthaven Charles de Gaulle toen hij op het punt stond om naar Dakar te vliegen.

