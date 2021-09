Tienjarige jongen uit België terecht na opsporing door Nederlandse politie

De 10-jarige jongen uit België die als vermist was opgegeven in Nederland is terecht. Aan het begin van de nacht stuurde de Nederlandse politie voor de jongen een Vermist Kind Alert. Niet lang daarna meldde de politie dat hij gevonden is.

Waar de jongen is aangetroffen, is niet bekendgemaakt. De 10-jarige Belg was voor het laatst gezien in het centrum van Amsterdam. De politie dacht dat de jongen ’s nachts nog ergens rondliep. Ze verspreidde een signalement van hem en meldde dat hij mogelijk met het openbaar vervoer reisde.

Een Vermist Kind Alert wordt verstuurd wanneer het kind niet direct in levensgevaar is, maar als de politie zich ernstige zorgen maakt om het welzijn van het kind.