‘Wondermeisje’ Neyla (4) kan na 44 operaties eindelijk naar school: “Ze gaven haar nog twee weken, maar ik zag dat ze wilde leven”

Rumst -

Een mirakelkind, zo is de kleine Neyla uit Rumst al vaker genoemd. In haar jonge leventje onderging de 4-jarige kleuter al 44 operaties, waarvan 40 in de hersenen. “Twee jaar geleden werd ze opgegeven: we zouden haar nog twee weken bij ons hebben”, vertelt moeder Belinda Van Aelst. “Maar Neyla kwam er zoals steeds weer bovenop.” Wonder boven wonder gaat ze sinds september zelfs naar de kleuterschool.