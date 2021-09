‘Foutje’ wordt aangepast: gevaccineerde die positief test krijgt geen coronapas

Wie volledig gevaccineerd is maar toch besmet raakt met het coronavirus, krijgt nog steeds een geldig Covid Safe Ticket. Digitaal Vlaanderen gaat de corona-app CovidSafe nu aanpassen zodat dat niet meer kan gebeuren. “We hadden technisch niet voorzien dat mensen nog positief zouden testen na vaccinatie, we gaan dat nu aanpassen”, klinkt het.

Een volledige vaccinatie leidt automatisch tot een groen Covid Safe Ticket (CST). Dat wil zeggen: vrije toegang tot evenementen of reizen waarbij een coronapas nodig is. Alleen zorgt een foutje in de technische kant van de app ervoor dat ook mensen die gevaccineerd zijn en alsnog positief testen op het coronavirus, een geldig CST krijgen. Iemand die besmet is, kan zo ook anderen aansteken.

“We hadden technisch niet voorzien dat iemand nog positief kon testen na vaccinatie, maar we gaan dat oplossen”, zegt Barabra Van Den Haute van Digitaal Vlaanderen aan VRT. De app zal nu aangepast worden zodat volledig gevaccineerden geen geldig coronacertificaat meer krijgen wanneer ze positief hebben getest. Een positief testresultaat zal dan automatisch leiden tot een ongeldige coronapas voor minstens elf dagen.