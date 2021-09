Veel klachten over nieuwe identiteitskaarten: er is een oplossing, maar die is amper bekend

Burgers, banken en tal van andere instanties klagen over problemen met het uitlezen van de nieuwste identiteitskaarten. Een software­-update is de oplossing, maar dat is nauwelijks bekend, zo schrijft De Tijd donderdag.

De problemen doen zich voor bij elektronische identiteitskaarten (eID’s) die sinds april uitgereikt worden. De kaarten hebben een nieuwe chip om ze beter te beveiligen, maar die blijkt nu minder goed leesbaar. Bij gemeentes, banken, in ziekenhuizen of andere instanties lukt het vaak niet om de kaart in te lezen via een kaartlezer. De chip geeft toegang tot een hele reeks persoonlijke gegevens., maar die gegevens moeten vervolgens handmatig ingevoerd worden, wat meer tijd en administratie in beslag neemt.

“Wij betreuren de moeilijkheden die burgers ondervinden”, zegt een woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken. “Veel orga­nisaties hebben zich nog niet aangepast aan de nieuwe chip, waardoor ze er niet in slagen de gegevens van nieuwe kaarten uit te lezen.” Volgens de FOD moeten organisaties hun software updaten via de website eid.belgium.be om de inleesproblemen te verhelpen. De FOD zou alle sectoren ingelicht hebben over die update, maar is het aan de sectorfederaties om verder te communiceren binnen hun domein, klinkt het.