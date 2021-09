Niet iedereen bij PSG was blij met een punt in Brugge: “We verdienden om te winnen”

“Wat balbezit betreft, hebben we de match gedomineerd, maar op bepaalde punten was Brugge beter dan ons”, analyseerde PSG-coach Mauricio Pochettino woensdag na het 1-1 gelijkspel op het veld van Club Brugge.

“We kwamen goed op voorsprong, maar lieten toe dat zij erin bleven geloven. Natuurlijk zal iedereen tegen ons altijd extra gemotiveerd zijn, maar dat mag geen probleem zijn. Dan moeten we wel beter spelen dan vandaag. We hebben een prachtige kern, maar moeten nog een goede organisatie vinden. Dat vraagt wat tijd. Er zijn nog geen automatismen. De spelers moeten elkaar leren kennen en begrijpen.”

Dat Club Brugge zich niet naar de slachtbank liet leiden, heeft Pochettino niet verrast. “Ze hebben heel wat jongeren met veel potentieel.”

Doelpuntenmaker Ander Herrera vond nochtans dat PSG de zege verdiende. “We wisten op voorhand dat we tegen een sterk team zouden spelen”, aldus de Spanjaard. “Maar ik vind wel dat we goed genoeg speelden om deze wedstrijd te winnen. We speelden niet buitengewoon, maar we verdienden wel om te winnen. Hun doelman was gewoon uitstekend. We misten een reeks kansen, maar daarin zullen we wel verbeteren. We gaan matchen winnen want we hebben een offensief team. En als je aanvalt, dan laat je ruimtes voor de tegenstander, zo is dat nu eenmaal.”

Foto: ISOPIX

“Dit is de Champions League dus het allerhoogste niveau”, reageerde verdediger Prisnel Kimpembe. “We kwamen een zeer goed Club Brugge-team tegen vanavond, ook al moeten we toegeven dat we niet op ons beste niveau speelden. Ze verdienen een beetje lof, het was een lastige partij. Maar we pakten wel een punt en dat is het belangrijkste, niet verliezen.”

“We moeten elk team respecteren”, aldus de Fransman. “We weten dat we op papier het team hebben wat we willen, maar dat moeten we ook laten zien op het veld. Brugge verdiende een punt.”