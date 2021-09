Vermist meisje na 14 jaar herenigd met moeder

In Florida is Jacqueline Hernandez na veertien jaar herenigd met haar moeder. De jonge vrouw zou op zesjarige leeftijd ontvoerd zijn door haar eigen vader. De verdwijningszaak bleef onopgelost, tot nu.

Veertien jaar lang was er geen spoor van Jacqueline Hernandez, het meisje dat in 2007 op zesjarige leeftijd verdween. Tot vorige week: haar moeder, Angelica Vences-Salgado, kreeg een bericht van iemand op Facebook die beweerde haar dochter te zijn.

Salgado nam meteen contact op met de politie, die de zaak als cold case had geklasseerd. De politie en onderzoekers van het Department of Homeland Security hielpen de vrouw een reünie te plannen met haar vermeende dochter, en bleven op het moment van de ontmoeting in de buurt.

De jonge vrouw ging akkoord met een DNA-test waaruit bleek dat het wel degelijk om Jacqueline Hernandez ging, die nu negentien jaar oud is. Moeder en dochter zijn zo herenigd na veertien jaar. Hernandez kan ook meteen intrekken bij haar moeder in Florida.

Vader spoorloos

De vader van Hernandez, die destijds zijn dochter zou hebben meegenomen naar Mexico, is spoorloos. Zijn dochter slaagde er drie maanden geleden in om weg te glippen van hem en een lange reis te starten naar de Mexicaanse grens met Amerika. “Op dit moment werken we actief samen met de FBI en andere instanties om te proberen de vader te arresteren”, zegt officier Kris Kruse van de politie van Clermont. Hernandez werd nooit eerder gearresteerd of aangeklaagd in verband met de ontvoering.