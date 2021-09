PSG en Lionel Messi krijgen ervan langs, bizarre punten maar ook veel lof voor Club: “De Bruggelingen waren aartsgevaarlijk”

Club Brugge 1, PSG 1. Er ging een kleine schokgolf door het Europese voetbal. En in Frankrijk waren ze allesbehalve lief voor de Parijse sterrenploeg.

L’Equipe, Frankrijks meest bekende sportkrant, pakte uit met een alweer stevige voorpagina: “Fantomatique”. Spookachtig dus. “Bij PSG weinig galactisch gisterenavond”, klinkt het. “Vaak in chaos en dus een trieste nulmatch in Brugge.”

De punten voor de PSG-sterren waren dan ook niet bepaald hoog. Een drie voor Georginio Wijnaldum (vervangen bij de rust) en viertjes voor Achraf Hakimi, Abdou Diallo, Leandro Paredes én Neymar. Lionel Messi en Kylian Mbappé kwamen er vanaf met een vijf.

“Er was veel afval. En hij wilde te veel alleen doen. Zelfs wij verwachten veel meer van Neymar in de beslissende zone. Zijn bedoelingen waren goed, hij speelde met een verlangen om te winnen, en dus valt hem alleen niet veel te verwijten. Hij probeerde te combineren met Messi en bood hem twee doelkansen aan, bovendien verdedigde hij wel in tegenstelling tot de Argentijn en Mbappé. Neymar eindigde de wedstrijd bijzonder nerveus (hij pakte geel, red.) en gaf in de laatste minuut nog een gevaarlijke bal weg.”

“Wat gaan we onthouden van zijn eerste volledige wedstrijd met PSG?”, vraagt L’Equipe zich af over Messi.”Een schot, twee grote gemiste kansen en twee bijna assists. Hij was overal te vinden en had zeker zijn invloed, maar hij miste de fysieke frisheid om de beslissing te forceren. En we wisten het al, maar Messi verdedigt niet. Nooit, eigenlijk.”

Foto: ISOPIX

“Aartsgevaarlijk Brugge”

De Franse sportkrant had wel een paar goeie quoteringen voor Club Brugge. Zoals een zeven voor Charles De Ketelaere en Noa Lang. Eder Balanta en Eduard Sobol kregen dan weer vrij verrassend slechts een vier van L’Equipe.

“Alleen in de punt hield de immer energieke De Ketelaere de bal uitstekend bij, waardoor zijn ploegmakkers konden bijsluiten. Zijn knal op doel dwong Navas tot een moeilijke redding. Vanaken (6) was van grote waarde in balbezit en speelde de partij verstandig uit. De Bruggelingen waren aartsgevaarlijk tussen de linies. Lang sloeg constant toe vanaf de linkerkant. In het centrum hadden ze het lastiger. Balanta (4) was een krijger, maar niet zo comfortabel aan de bal terwijl Rits (5) zich zo goed mogelijk probeerde te verstoppen. In de defensie toonde Hendry (6) karakter en beheersing, hij had nog kunnen scoren ook. Mata (5) muilkorfde Neymar, maar kon weinig tegen Mbappé. Nsoki (6) was na de pauze rustiger en verdedigde goed op Icardi. Mignolet (6) hield PSG tot tweemaal toe van een tweede doelpunt met saves op Mbappé en Messi.”

Foto: L’Equipe

Bij France24 waren ze ook onder de indruk van de Belgische kampioen. “Club Brugge werd vooraf aanzien als een hapje voor de sterren van PSG, maar het is een uitstekend geleide club met enkele goeie spelers. Iedereen had het over MNM, het indrukwekkende aanvalstrio van de Fransen met Messi, Neymar en Mbappé. Het waren echter de blauw-zwarte aanvallers die indruk maakten. Kapitein Vanaken scoorde dan wel het doelpunt, het was de grote Charles De Ketelaere die een constante dreiging was en de Nederlander Noa Lang dook constant achter Achraf Hakimi op.”

Get him on your shortlist for #FM22 🤩 pic.twitter.com/f5pjoj6AqC — Squawka Football (@Squawka) September 15, 2021

“Kleine blamage”

Ook in Nederland zagen ze de stunt van blauw-zwart. “De strijd tussen Club Brugge en Paris Saint-Germain was op voorhand een ongelijke”, aldus Voetbal International.

“De bezoekers traden in het Jan Breydel Stadion voor het eerst aan met de droomhoede bestaande uit Kylian Mbappé, Neymar en Messi, maar het was Ander Herrera die namens PSG de score opende. Club Brugge gaf zich niet gewonnen en beet in het vervolg brutaal van zich af. Dat resulteerde na een klein half uur in de verdiende gelijkmaker van Hans Vanaken. Na rust bleef Club Brugge druk houden op het doel van PSG, dat Mbappé geblesseerd zag uitvallen. Een kwartier voor tijd was Lang op spectaculaire wijze zelfs dicht bij de voorsprong, maar de Nederlander zag zijn omhaal net naast het doel van Keylor Navas verdwijnen. In de absolute slotfase drong PSG nog aan, maar de Fransen konden een (kleine) blamage niet voorkomen.”

“Paris Saint-Germain startte met de grote drie in de voorhoede: Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé”, schrijft De Telegraaf. “Maar zij waren niet verantwoordelijk voor de eerste treffer van de Fransen. Mbappé vervulde wel een belangrijke rol met een goede actie en dito voorzet, waarna Ander Herrera de bal droog binnenschoot. Lang kon PSG niet van die voorsprong genieten, want Hans Vanaken rondde af na een fraaie aanval over veel schijven, waaronder Noa Lang. Ook na de pauze bleef de Belgische formatie meer dan goed overeind. Jack Hendry miste namens Brugge een grote kans op 2-1. Een vrije trap van de gevreesde Messi kon doelman Simon Mignolet in de 57e minuut simpel onschadelijk maken. Mbappé was op dat moment al met een blessure naar de kant gegaan. De ongedurige Messi kreeg in de 72e minuut de gele kaart voor een charge op Mats Rits.”

Bij de BBC zagen ze in Jack Hendry de man van de wedstrijd. De Schotse verdediger kreeg 8,6 op 10 van de Britse omroep. Meer dan Vanaken (8,04), De Ketelaere (7,63), Lang (7,56) en Balanta (7,45). “Messi kreeg in het slot nog een gele kaart voor een slecht getimede tackle”, aldus de BBC. “Hij en Neymar werden uitstekend verdedigd door de Brugse defensie, waar Jack Hendry een indrukwekkende prestatie neerzette.”

Total market value:



PSG: 1.10 billion

Brugge: 165.33 million



FT: Brugge 1-1 PSG



Money can't buy W's. pic.twitter.com/qfcttGYoky — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2021

“Belgische pletwals”

“Brugge leert PSG de moeilijkheidsgraad van de Champions League”. Dat is de kop van het Spaanse AS. “Op de dag dat het magische trio Messi, Neymar en Mbappé debuteerde, kwamen de Parijzenaars niet verder dan een gelijkspel tegen een ploeg die meer verdiende. In de Ligue 1 kan PSG misschien winnen op naam en kwaliteit, maar in Europa is dat een ander verhaal. Ondanks de superioriteit op papier beseften de Fransen al snel dat ze dit seizoen veel gaan afzien als hun toptrio niet helpt verdedigen. Een uitstekend Brugge, met vooral de getalenteerde Noa Lang, legde de tekortkomingen van een team dat met zeven spelers verdedigt maximaal bloot.”

“De mannen van Clement kwamen op gelijke hoogte dankzij een geweldig doelpunt van Vanaken, waaruit het gebrek aan defensieve hulp vanuit het middenveld bij elke tegenaanval pijnlijk duidelijk werd. Vanaf dat moment waren de Belgen een pletwals, die voor de rust zelfs op voorsprong had kunnen komen. Zij het niet dat Navas uitpakte met twee prachtige reddingen.”