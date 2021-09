Cristiano Ronaldo op de vlucht voor … kudde schapen: “Verhuizen was het beste voor hem en gezin”

Cristiano Ronaldo (36) is van het ene landhuis naar het andere verhuisd nadat hij en zijn familie wakker gehouden werden door een kudde schapen. “Hij hecht veel waarde aan rust en herstel”, klinkt het.

Cristiano Ronaldo woont sinds zijn rentree bij Manchester United opnieuw in Groot-Brittannië. De 36-jarige superster verblijft er met zijn vriendin, de 27-jarige Georgina Rodriguezde, en hun vier kinderen in een landhuis met zeven slaapkamers. “Ook hier schijnt de zon”, schreef Ronaldo afgelopen weekend nog op Instagram, verwijzend naar het goede weer in Portugal. Toch is het gezin alweer verhuisd.

Volgens bronnen dichtbij de voetballer is de oorzaak niet ver te zoeken: de schapen op het Britse platteland. “Hoewel het pand prachtig is en in glooiende velden en bossen ligt, was het ook dicht bij schapen die al van ’s ochtends vroeg erg luidruchtig zijn”, klinkt het. “Bovendien was er een openbaar voetbad dat aan het domein van Ronaldo grenst. Dat gaf zicht op de voorkant van het huis.”

Omdat Ronaldo veel belang hecht aan zijn rust, besloot het gezin naar een ander huis wat verderop te verhuizen. “Ronaldo is een echte prof die veel waarde hecht aan rust en herstel na wedstrijden, dus werd besloten dat verhuizen het beste was voor hem en zijn gezin.”