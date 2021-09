Harde kritiek voor “wandelaar” Lionel Messi na Europees debuut in Brugge: “PSG is beter zonder hem”

Het was niet het gedroomde Europese debuut met PSG voor Lionel Messi. De Argentijn kon zijn stempel niet echt drukken en bleef steken op een 1-1-gelijkspel in Brugge. En de criticasters stonden klaar met de hakbijl.

“Wat gaan we onthouden van zijn eerste volledige wedstrijd met PSG?”, vroeg de Franse sportkrant L’Equipe zich af over Messi. “Een schot, twee grote gemiste kansen en twee bijna assists. Hij was overal te vinden en had zeker zijn invloed, maar hij miste de fysieke frisheid om de beslissing te forceren. En we wisten het al, maar Messi verdedigt niet. Nooit, eigenlijk.”

De Franse sportkrant zich zowaar “een timide” superster op Jan Breydel. En dat het toptrio Messi, Neymar en Mbappé voor geen meter werkte. “Het was duidelijk dat Neymar vooral Messi zocht in de aanval en Mbappé daardoor vaak links liet liggen. Na de snelle openingsgoal leken de sterren een koninklijke weg richting triomf voor zich te hebben. Maar tijdens de eerste 50 minuten was er vooral sprake van M en NM. Neymar vergat Mbappé. Irritatie voor de transfertalk deze zomer?”

Ook in Duitsland zagen ze dat Messi niet bepaald schitterde in zijn 150ste Champions League-optreden. “De Messi Teleurstelling” kopt BILD. “Zijn gevaarlijkste actie? Een bal op de lat. Maar verder was het een bittere avond voor de Argentijn.”

“Messi groeide een beetje in de partij en er waren een handvol flitsen van zijn genialiteit, zoals dat krullend schot op de dwarsligger en een knappe doorsteekpass naar Mbappé”, aldus het gespecialiseerde Get French Football News, die Messi een vijf gaven. “Maar te veel van zijn offensieve passes werden onderschept of waren misplaatst. Zeker in het eerste uur.”

Wandelen

Michael Owen (onder anderen ex-Liverpool en Real Madrid) vindt zelfs dat PSG misschien wel beter is zonder Messi, die Neymar en Mbappé deze zomer kwam vervoegen in Parijs.

“Als je de drie sterren samen op het veld zet, dan lijken ze wel zwakker dan wanneer ze met twee spelen of een van hen. Ik begrijp echt niet waarom ze aanzien worden als een van de favorieten om de Champions League te winnen. De Engelse teams zijn veel en veel beter. Het lijkt nu alsof aankopen als Gigi Donnarumma en Sergio Ramos PSG meer kans geeft dan Messi.”

Gewezen Man United-verdediger Rio Ferdinand ging daarmee niet meteen akkoord. “Je moet de juiste mensen achter hen zetten. Met Marco Verratti, Idrissa Gueye en Gini Wijnaldum heb je spelers die de bal naar dat toptrio kan brengen, waarna ze grote schade kunnen aanrichten. Maar, dan moeten ze wel allemaal werken. Soms wandelen de spelers van PSG, dat is het probleem. Maar door de komst van Messi zou Mbappé moeten zeggen: Nu ga ik hem is laten zien wat ik kan. En hetzelfde geldt voor Neymar, die ook geweldig is zonder bal.”