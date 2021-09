Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) positief over vooruitgang CST in Brussel, maar “mondmaskers nog steeds eenvoudige manier van bescherming”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is positief over de vooruitgang wat betreft de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) voor bepaalde sectoren in Brussel vanaf oktober. “Ik geloof dat dit een goede beslissing is”, zei Vandenbroucke donderdag op de radio bij Bel-RTL. De beslissing moet later donderdag nog worden geformaliseerd door de Brusselse ministers in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

“Het Covid Safe Ticket is een instrument dat de vrijheden kan veiligstellen die we, ondanks het virus, hebben verworven.” Bovendien is het “een stimulans” voor de bevolking om zich te laten vaccineren, zei Vandenbroucke.

“Geen dictatuur, maar slim”

De minister benadrukte dat een CST “in alle buurlanden” (Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Nederland) vereist is om toegang te krijgen tot horecagelegenheden, theaters, bioscopen... “Dat zijn geen dictaturen, het zijn slimme landen”, voegde hij eraan toe.

De federale minister had het ook over de mogelijkheid om een CST te vragen als toegangsvoorwaarde voor ziekenhuizen of woonzorgcentra. “Ja, dat is een mogelijkheid en ik moedig de Vlaamse regering aan om deze beslissing te nemen”, aldus nog minister Vandenbroucke.

Opheffing mondmaskerplicht?

Of er ook al sprake is van een opheffing op de mondmaskerplicht op sommige plaatsen? “Het is nog te voorbarig om dat te zeggen”, zei de minister nog aan Le Soir. “Het mondmasker is een eenvoudige manier om ons te beschermen. Wellicht kunnen we de maatregelen wel differentiëren naar bepaalde sectoren of regio’s.”

Intussen zijn verschillende landen begonnen met een zogenoemd boostervaccin, een derde dosis van het vaccin. Ook in België is een derde prik mogelijk voor mensen uit een risicogroep. In ons land zijn er voorlopig geen plannen om het boostervaccin uit te breiden naar andere bevolkingsgroepen, klinkt het nog. “We wachten het advies van de Hoge Gezondheidsraad af.”