Minstens vijftig doden bij gevechten in Jemen

In Jemen zijn bij gevechten tussen de Houthi-rebellen en regeringstroepen minstens vijftig mensen om het leven gekomen. Dat meldden verschillende militaire bronnen aan het Franse persagentschap AFP.

Het zou gaan om twintig regeringstroepen, onder wie een kolonel, en dertig rebellen die om het leven kwamen tijdens gevechten in de provincie Al Bayda. De afgelopen weken zijn de Houthi-rebellen daar aan een opmars bezig, net als in de strategische stad Ma’rib in het noorden van het land.

Het conflict in Jemen duurt al sinds 2014, toen de Houthi’s een offensief vanuit het noorden lanceerden. Sindsdien is het land volgens de Verenigde Naties ‘s werelds ergste humanitaire ramp geworden, met tienduizenden doden en een bevolking in hongersnood tot gevolg.