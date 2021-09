Loonkosten dit jaar 4 procent hoger in Vlaanderen

De totale loonkosten worden voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd op 130 miljard euro, een toename van vier procent. Dat blijkt donderdag uit recente cijfers van Statistiek Vlaanderen.

De loonmassa nam de laatste jaren onafgebroken toe. Enkel de Covid-19-crisis zorgde in 2020 voor een terugval van de economische activiteit. Dat kwam ook tot uiting in de betaalde lonen die in dat jaar lager lagen dan in 2019. In 2021 wordt er dus opnieuw een toename verwacht van vier procent, naar een totaal van bijna 130,40 miljard euro.

De loonkost per eenheid product (LEP), de totale verloning van werknemers en zelfstandigen in verhouding tot de bruto toegevoegde waarde, wordt voor 2021 geraamd op 0,63 in het Vlaamse Gewest. Hoe lager de LEP, hoe gunstiger dat is voor de competitiviteit. In 2020 nam de LEP toe doordat de economische activiteit een inzinking kreeg als gevolg van de Covid-19-crisis. Het economische herstel in 2021 zorgt voor een lagere LEP, zodat in 2021 opnieuw het niveau van 2019 bereikt wordt.

De LEP ligt in het Vlaamse Gewest min of meer op hetzelfde niveau als het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In het Waalse Gewest ligt de LEP hoger. Ook in vergelijking met buurlanden Duitsland, Frankijk en Nederland is de LEP in Vlaanderen al sinds 2014 gunstiger.