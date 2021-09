Eden Hazard komt 90 minuten lang niet van de bank bij Real: “Madrid is het wachten beu, hij verdient een andere status”

Eden Hazard bleef negentig minuten lang op de bank bij Real Madrid. De Rode Duivel zag hoe de jonge Rodrygo tegen Inter in de 89ste minuut het enige doelpunt scoorde, op aangeven van nieuwkomer Eduardo Camavinga. Een teken aan de wand, aldus de Spaanse pers.

“De triomf van de toekomst”, titelt AS in een commentaar. “Het was nu geen kwestie van Zinédine Zidane of van Roberto Martinez. Zelfs niet van een verdachte hobby of van een deel van de pers die Vinicius beter vindt. Hazard schiet en dribbelt half zoveel als bij Chelsea en speelt minder dan één op de tien volledige wedstrijden voor Real. Hij is een andere speler en begint daardoor een nieuwe behandeling te verdienen. Ancelotti zette Hazard op de bank in de belangrijkste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League om Lucas Vazquez, een voorbeeldige clubspeler, een kans te geven. Madrid begint het wachten beu te worden en stapte dus zonder Hazard het veld op tegen een Inter zonder de verkochte Romelu Lukaku en Achraf Hakimi.”

Foto: ISOPIX

Ook Marca wijdde een volledig artikel aan de nul minuten van Hazard. “Gisteren besloot Carlo Ancelotti om Lucas Vazquez te laten starten en de Belg een hele partij op de bank te laten terwijl de Madrileense aanval het moeilijk had tegen de Italiaanse defensie”, aldus de Spaanse krant. “Een beslissing die verrassend was. Hazard had dan wel een tik gekregen afgelopen weekend tegen Celta de Vigo, maar toen er een Champions League-wedstrijd gewonnen moest worden koos Ancelotti voor Rodrygo. Met succes.”

Trainer Carlo Ancelotti hield het bij de volgende uitleg. “Ik heb eraan gedacht om Hazard in te brengen in de tweede helft”, aldus de Italiaan. “Inter hield het midden van het veld echter goed dicht en dus wilde ik de wedstrijd echter openbreken vanaf de flanken. Daarom koos ik voor Rodrygo.”