Iedereen is wild van Thibaut Courtois na Europese topmatch voor Real Madrid: “Sorry, maar hij is de beste ter wereld”

Er was voor Inter geen doorkomen aan tegen Real Madrid, dat in de absolute slotfase nog met de drie punten ging lopen in Milaan. Met dank aan Thibaut Courtois.

Bankzitter Eden Hazard zag hoe onze nationale nummer één de ene na de andere uitstekende redding uit zijn handschoenen schudde tegen de ex-club van Romelu Lukaku. Inter was lange tijd de betere ploeg en verdiende de drie punten, maar liep in het slot op een Madrileens doelpunt van Rodrygo. Al was toch vooral Courtois de held van de avond.

“De Belg stopte alles wat op hem afkwam en verrichte een wonder op een poging van Edin Dzeko”, aldus het Spaanse Marca. “Jan Oblak wordt quasi altijd genoemd als de beste ter wereld, maar op dit moment is er geen betere doelman dan Courtois. Hij speelt al drie jaar op een super hoog niveau. In Milaan bewees hij nog maar eens dat hij de nummer één is. Wie anders zegt, probeert je voor de gek te houden. Hij bewijst al lang dat hij niet minder is dan Oblak. Voor Real en de nationale ploeg.”

“Tegen Inter redde hij vier gemaakte doelpunten. Wonderbaarlijk was hij. Courtois was eerder beslissend in het winnen van de titel in 2019-2020, vorig seizoen essentieel in het bereiken van de halve finales van de Champions League en dit jaar meteen geweldig van start in Europa. Deze Thibaut Courtois is niet meer te stoppen.”

Onze landgenoot kreeg van het Spaanse AS de gedeelde hoogste score van alle Real-spelers, een 8 op 10. “De Rode Duivel was opnieuw briljant. Hij redde een aantal enorme kansen voor Inter, waaronder een kopbal van Edin Dzeko.”

Dezelfde score bij L’Equipe. “Vier beslissende reddingen in de eerste helft, plus één aan het begin van de tweede en meestal uit pogingen van dichtbij”, aldus de Franse sportkrant. “De Belgische doelman hield een op barsten staan Real letterlijk in leven.”

La Gazzetta dello Sport gaf Courtois een 7,5 op 10. “Zijn kalmte was een deugd voor Real. Courtois stond altijd goed geplaatst en dreef Lautaro, Dzeko, De Vrij tot wanhoop met zijn reddingen.”