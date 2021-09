Microsoft schaft ‘irritant’ systeem van wachtwoorden af, ook anderen zouden volgen

Voortaan kan je kiezen voor een alternatieve methode om in te loggen, bijvoorbeeld een beveiligingssleutel of een verificatiecode. Voor Outlook, OneDrive of Family Safety heb je dan geen wachtwoord meer nodig. Al verlies je “mogelijk toegang” tot enkele oude apps.

Microsoft-gebruikers hebben voortaan geen wachtwoord meer nodig. Ze kunnen inloggen met alternatieve methoden zoals de Microsoft Authenticator-app, Windows Hello, een beveiligingssleutel of een verificatiecode. Voorlopig gaat het alleen om privé-accounts, die de komende maanden de ‘account zonder wachtwoord’-optie krijgen. Die optie verschijnt zowel bij de bestaande accounts als bij het instellen van een nieuw account.

Als je het wachtwoord van je account wil verwijderen, moet je de Microsoft Authenticator-app installeren en aan je account koppelen. Vervolgens kan je bij de ‘extra beveiligingsopties’ onder ‘wachtwoordloos account’ de optie inschakelen. Daarna moet je je account verifiëren.

Niet voor oude systemen

Als je voor een wachtwoordloos account kiest, kan je volgens Microsoft “mogelijk toegang” verliezen “tot enkele oude apps, services en apparaten”. Het is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk om nog in te loggen op een Xbox 360 en ook niet op een Office-programma van 2010 of ouder, Windows 8.1, Windows 7 of eerdere versies.

In die gevallen raadt Microsoft aan een appwachtwoord te gebruiken. Dat is een automatisch gegenereerd wachtwoord dat je kan aanvragen bij de beveiligingsopties. Na één keer vervalt het wachtwoord en moet je een nieuw aanvragen. Microsoft meldt dat het altijd mogelijk is om ‘account zonder wachtwoord’ weer uit te schakelen.

Tot de alternatieve inlogopties horen de Microsoft Authenticator en Windows Hello, die werken met een pincode of vingerafdruk. Volgens Microsoft zijn die minder makkelijk te kraken dan een wachtwoord. Wachtwoorden zijn bovendien vaak onderdeel van datalekken, wat met bijvoorbeeld een pincode niet snel zou gebeuren.

Irritant

“De meeste gebruikers vinden wachtwoorden irritant”, zegt Vasu Jakkal, Microsofts vicepresident veiligheid, compliance en identiteit. “Volgens een enquête zet een derde van onze gebruikers nog liever zijn account stop dan een wachtwoord te moeten resetten.” 85 procent van de gebruikers zou inloggen zonder wachtwoord.

Sinds 2019 is een wachtwoord niet meer vereist voor het besturingssysteem Windows 10. Ondertussen werkt de IT-gigant aan opties om ook de paswoorden op de professionele Azure Active Directory-accounts te schrappen. Ook Google werkt aan een systeem zonder wachtwoorden.