Duitse politie houdt 4 verdachten aan voor mogelijke aanslag op synagoge

De Duitse politie heeft vier verdachten aangehouden die een aanslag op een synagoge in Hagen gepland zouden hebben. Onder de gearresteerden bevindt zich ook een zestienjarige, schrijft de lokale politie van Hagen donderdag op Twitter.

Herbert Reul, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, bevestigde eerder aan het Duitse persagentschap dpa dat er “een jongere” was aangehouden. Hij sprak van “het risico op een aanslag op de synagoge in Hagen”, die de politie “waarschijnlijk voorkomen” had. Volgens de Duitse media Der Spiegel en Bild zou het gaan om een jonge Syriër, die de aanslag zou hebben aangekondigd op een discussieforum, dat buitenlandse inlichtingendiensten in de gaten houden. De Duitse politie is nog steeds bewijzen aan het verzamelen.

Als het inderdaad om een aanslag zou gaan, zou die woensdag plaatsgevonden hebben op Jom Kippoer, de belangrijkste feestdag van het jodendom. De gebieden rond de synagoge werden afgezet en de bijeenkomsten in de synagoge werden afgelast.

De dreiging bracht de schietpartij in Halle, in de deelstaat Saksen-Anhalt in het oosten van Duitsland, van twee jaar geleden in herinnering. Stephan Balliet trok toen, eveneens op Jom Kippoer, naar de synagoge van Halle gewapend met vuurwapens, explosieven en molotovcocktails. Hij wilde tijdens een bijeenkomst voor Jom Kippoer een bloedbad aanrichten, maar slaagde er niet in het gebouw binnen te dringen. Daarop schoot hij een 40-jarige vrouw op straat dood en een 20-jarige klant van een kebabzaak. In december 2020 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.