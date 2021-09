Dode en meerdere gewonden bij ongeval in Eigenbrakel, ook agent raakt gewond

Brussel - Op de Brusselse ring ter hoogte van Eigenbrakel heeft zich donderdagochtend een dodelijk verkeersongeval voorgedaan ter hoogte van een werfzone. Een bestuurder liet bij het ongeval het leven, een andere bestuurder en een politieagent die vaststellingen kwam doen, raakten gewond. Dat heeft het parket van Waals-Brabant bevestigd.

Omstreeks 1.40 uur werd de brandweer opgeroepen voor een ongeval waar verschillende voertuigen bij betrokken waren. Een personenwagen van het merk Skoda was in eerste instantie tegen een bufferwagen gebotst. Een tweede wagen, een Volkswagen Golf die wellicht aan hoge snelheid reed, botste even later met de beschadigde Skoda én met een politievoertuig dat na de eerste klap ter plaatse was gekomen.

De bestuurder van de Volkswagen was op slag dood. De bestuurder van de Skoda raakte lichtgewond. Ook een politieagent die door rondslingerende brokstukken werd geraakt, liep verwondingen op.

Het parket van Waals-Brabant heeft een wetsdokter en een juridisch expert aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Omstreeks 5 uur donderdagochtend werd de rijweg opnieuw vrijgegeven.